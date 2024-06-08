Вишняков ИВАН Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вишняков ИВАН

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вишнякова ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА

Мать ребёнка: Вишнякова (Зайченко) НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вишнякова КРИСТИНА ИВАНОВНА

Мать ребёнка: Вишнякова (Зайченко) НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вишнякова ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

Мать ребёнка: Вишнякова (Зайченко) НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вишнякова (Зайченко) НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА

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