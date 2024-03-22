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Шестаков Яков Владимирович

Место рождения

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

22.04.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1854

Отец: Шестаков Владимир Петрович

Мать: Шестакова Мария Николаевна

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
04.04.1879

Дочь: Лапшина Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Шестакова Дарья Гавриловна

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
10.03.1884

Сын: Шестаков Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Шестакова Дарья Гавриловна

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
05.11.1897

Сын: Шестаков Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Шестакова Дарья Гавриловна

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Шестаков Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Шестакова Дарья Гавриловна

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Дарья Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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