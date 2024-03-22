Шестаков Яков Владимирович
Место рождения
Дата рождения22.04.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1854
Рождение ребёнка
04.04.1879
Дочь: Лапшина Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Шестакова Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
10.03.1884
Сын: Шестаков Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Шестакова Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
05.11.1897
Сын: Шестаков Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Шестакова Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Шестакова Дарья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно