Торвирт (Рох) София Дорота
Место рожденияНью-Саратовка
Дата рождения08.02.1845 ст.
Дата смерти15.12.1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Рох Георг Вильгельм
Дочь: Торвирт Каролина Елизавета
Отец ребёнка: Торвиртъ Фридрихъ Адольфъ Иоганнъ
Дочь: Торвирт Мария Ева
Отец ребёнка: Торвиртъ Фридрихъ Адольфъ Иоганнъ
Сын: Торвиртъ Вильгельм Адольф (Василий Адольфович) Адольфович
Отец ребёнка: Торвиртъ Фридрихъ Адольфъ Иоганнъ
Сын: Торвиртъ Адольф Карл
Отец ребёнка: Торвиртъ Фридрихъ Адольфъ Иоганнъ
Дочь: Торвирт Леонтина Софья
Отец ребёнка: Торвиртъ Фридрихъ Адольфъ Иоганнъ
Дочь: Бунина (Торвирт) Эмма Берта Адольфовна
Отец ребёнка: Торвиртъ Фридрихъ Адольфъ Иоганнъ
Отец ребёнка: Торвиртъ Фридрихъ Адольфъ Иоганнъ
Сын: Торвиртъ Германъ Александръ Адольфович
Отец ребёнка: Торвиртъ Фридрихъ Адольфъ Иоганнъ
Отец ребёнка: Торвиртъ Фридрихъ Адольфъ Иоганнъ
Сын: Торвиртъ Вольдемаръ Фридрихъ
Отец ребёнка: Торвиртъ Фридрихъ Адольфъ Иоганнъ