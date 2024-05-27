Торвирт (Рох) София Дорота — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТорвирт (Рох) София Дорота

Торвирт (Рох) София Дорота

avatar

Место рождения

Нью-Саратовка

Дата рождения

08.02.1845 ст.

Дата смерти

15.12.1921

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1845 ст.

Отец: Рох Георг Вильгельм

Мать: Рох (Штрох) Шарлотта Доротея

Бракосочетание
11.05.1876 ст.

Муж: Торвиртъ Фридрихъ Адольфъ Иоганнъ

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Торвирт Каролина Елизавета

Отец ребёнка: Торвиртъ Фридрихъ Адольфъ Иоганнъ

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Торвирт Мария Ева

Отец ребёнка: Торвиртъ Фридрихъ Адольфъ Иоганнъ

Рождение ребёнка
27.02.1879 ст.

Сын: Торвиртъ Вильгельм Адольф (Василий Адольфович) Адольфович

Отец ребёнка: Торвиртъ Фридрихъ Адольфъ Иоганнъ

Рождение ребёнка
1880 ст.

Сын: Торвиртъ Адольф Карл

Отец ребёнка: Торвиртъ Фридрихъ Адольфъ Иоганнъ

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Торвирт Леонтина Софья

Отец ребёнка: Торвиртъ Фридрихъ Адольфъ Иоганнъ

Рождение ребёнка
15.06.1882

Дочь: Бунина (Торвирт) Эмма Берта Адольфовна

Отец ребёнка: Торвиртъ Фридрихъ Адольфъ Иоганнъ

Рождение ребёнка
1884

Сын: Торвиртъ Карлъ Юлиусъ

Отец ребёнка: Торвиртъ Фридрихъ Адольфъ Иоганнъ

Рождение ребёнка
06.04.1886 ст.

Сын: Торвиртъ Германъ Александръ Адольфович

Отец ребёнка: Торвиртъ Фридрихъ Адольфъ Иоганнъ

Рождение ребёнка
17.06.1887

Сын: Торвиртъ Артуръ Теодоръ

Отец ребёнка: Торвиртъ Фридрихъ Адольфъ Иоганнъ

Рождение ребёнка
20.12.1888 ст.

Сын: Торвиртъ Вольдемаръ Фридрихъ

Отец ребёнка: Торвиртъ Фридрихъ Адольфъ Иоганнъ

Вильнюс, Литовская ССР
Смерть
15.12.1921

Мы используем куки для улучшения работы сайта.