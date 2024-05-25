Кабирова (Хайруллина) Амина Мухаметдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1930
Дата смерти29.08.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кабиров Анвар (Минневали) Галимзянович
Рождение ребёнка
09.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кабиров Анвар (Минневали) Галимзянович
Смерть
29.08.1980
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)