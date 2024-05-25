Кабирова (Хайруллина) Амина Мухаметдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабирова (Хайруллина) Амина Мухаметдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1930

Дата смерти

29.08.1980

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1930

Отец: Хайруллин Мухаметдин Хайруллович

Мать: Хайруллина Махира Шайхрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабиров Анвар (Минневали) Галимзянович

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабиров Анвар (Минневали) Галимзянович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабиров Анвар (Минневали) Галимзянович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.08.1980
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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