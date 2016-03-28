Усова (Кадушкина) Мария Петровна 28.09.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усова (Кадушкина) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1926

Дата смерти

28.03.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

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1956 г.р.
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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.10.1951

Муж: Усов Николай Яковлевич

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
12.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
?.06.1956

Дочь: (Усова) Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Усов Николай Яковлевич

п. Озерный
Рождение ребёнка
21.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усов Николай Яковлевич

п. Озерный
Рождение ребёнка
07.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усов Николай Яковлевич

Смерть
28.03.2016
п. Озерный

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