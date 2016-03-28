Усова (Кадушкина) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1926
Дата смерти28.03.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.10.1951
Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.12.1952
Рождение ребёнка
12.02.1954
Рождение ребёнка
?.06.1956
Дочь: (Усова) Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Усов Николай Яковлевич
п. Озерный
Рождение ребёнка
21.06.1957
п. Озерный
Рождение ребёнка
07.01.1962
Смерть
28.03.2016
п. Озерный