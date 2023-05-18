Жабин Николай Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1925
Дата смерти23.08.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1925
Отец: Жабин Егор Афанасьевич
Мать: Жабина Фёкла Петровна
Рождение ребёнка
25.02.1952
Дочь: Рябова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Жабина Мария Петровна
Рождение ребёнка
12.11.1953
Рождение ребёнка
29.06.1955
Рождение ребёнка
25.12.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жабина Мария Петровна
Смерть
23.08.1980