Жабин Николай Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабин Николай Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1925

Дата смерти

23.08.1980

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1925

Отец: Жабин Егор Афанасьевич

Мать: Жабина Фёкла Петровна

Рождение ребёнка
25.02.1952

Дочь: Рябова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Жабина Мария Петровна

Рождение ребёнка
12.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жабина Мария Петровна

Рождение ребёнка
29.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жабина Мария Петровна

Рождение ребёнка
25.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жабина Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жабина Мария Петровна

Смерть
23.08.1980
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