Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор (Георгий)

Отец ребёнка: Любимов Роман Андреевич

Рождение ребёнка
07.07.1891

Сын: Любимов Александр Романович

Отец ребёнка: Любимов Роман Андреевич

Рождение ребёнка
18.01.1896

Сын: Любимов Афанасий Романович

Отец ребёнка: Любимов Роман Андреевич

Смерть
Неизвестно

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