Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егор (Георгий)
Отец ребёнка: Любимов Роман Андреевич
Рождение ребёнка
07.07.1891
Сын: Любимов Александр Романович
Отец ребёнка: Любимов Роман Андреевич
Рождение ребёнка
18.01.1896
Сын: Любимов Афанасий Романович
Отец ребёнка: Любимов Роман Андреевич
Смерть
Неизвестно