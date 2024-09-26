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Дейнега Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1909

Дата смерти

16.04.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1909

Отец: Дейнега Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дейнега (Попова) Нина Петровна

Рождение ребёнка
24.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дейнега (Попова) Нина Петровна

Рождение ребёнка
05.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дейнега (Попова) Нина Петровна

Смерть
16.04.1994

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