Дейнега Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1909
Дата смерти16.04.1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1909
Отец: Дейнега Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дейнега (Попова) Нина Петровна
Рождение ребёнка
05.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дейнега (Попова) Нина Петровна
Смерть
16.04.1994