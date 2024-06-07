Колесникова (Крисальная) ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1992
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.2016
Сын: Колесников МАКСИМ ВЛАИМИРОВИЧ
Отец ребёнка: Колесников ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Рождение ребёнка
16.10.2023
Сын: Колесников АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Отец ребёнка: Колесников ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ