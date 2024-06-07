Колесникова (Крисальная) ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА 24.06.1992 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колесникова (Крисальная) ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1992

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1992

Отец: Крисальный ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Мать: Крисальная (Зайченко) ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
27.03.2016

Сын: Колесников МАКСИМ ВЛАИМИРОВИЧ

Отец ребёнка: Колесников ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
16.10.2023

Сын: Колесников АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Отец ребёнка: Колесников ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

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