Попова Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Анисим Авдетович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Попов Яков Анисимович

Отец ребёнка: Попов Анисим Авдетович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Попова) Ефрасинья Анисомовна

Отец ребёнка: Попов Анисим Авдетович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Попов Михаил Анисимович

Отец ребёнка: Попов Анисим Авдетович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Попов Андрей Анисимович

Отец ребёнка: Попов Анисим Авдетович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Попова) Ксения Анисомовна

Отец ребёнка: Попов Анисим Авдетович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Попов Аким Анисимович

Отец ребёнка: Попов Анисим Авдетович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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