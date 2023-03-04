Попова Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Попов Анисим Авдетович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Попова) Ефрасинья Анисомовна
Отец ребёнка: Попов Анисим Авдетович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Попов Анисим Авдетович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Попов Анисим Авдетович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Попова) Ксения Анисомовна
Отец ребёнка: Попов Анисим Авдетович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Попов Анисим Авдетович
Смерть
Неизвестно