Терпиловский Иван Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.06.1849
Збироги, Брестский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPP-XZN9 : 5 January 2023), Иван Терпиловский, 1849.
Рождение
Около 1925
Смерть
Неизвестно