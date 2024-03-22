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Терпиловский Иван Петрович

Место рождения

Ивахновичи, Брестский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.06.1849

Жена: Терпиловская Анастасия Ивановна

Збироги, Брестский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPP-XZN9 : 5 January 2023), Иван Терпиловский, 1849.
Рождение
Около 1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивахновичи, Брестский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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