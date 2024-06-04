Сын Широково Елисей (Елеско) Филиппов
Место рожденияДер. у Чепцы реки Богдашка Широково, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияДо 1646
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1646
Отец: Сын Широково Филипп Богданов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Широков Нефед (Нефедко) Елисеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Широков Естифей (Естюнка) Елисеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1710