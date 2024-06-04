Сын Широково Елисей (Елеско) Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сын Широково Елисей (Елеско) Филиппов

Место рождения

Дер. у Чепцы реки Богдашка Широково, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

До 1646

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1646

Отец: Сын Широково Филипп Богданов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Широков Нефед (Нефедко) Елисеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Широков Естифей (Естюнка) Елисеев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1710

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