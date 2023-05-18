Дыбанина (Кайрова) Марианна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти25.02.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Сын: Дыбанин Александр Осипович
Отец ребёнка: Дыбанин Осип
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Павлина Осиповна
Отец ребёнка: Дыбанин Осип
Рождение ребёнка
04.05.1880
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Дыбанин Осип
Рождение ребёнка
04.09.1886
Дочь: Богданова Леокадия
Отец ребёнка: Дыбанин Осип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Дыбанин Осип
Смерть
25.02.1905
Похороны
Неизвестно