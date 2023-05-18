Дыбанина (Кайрова) Марианна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДыбанина (Кайрова) Марианна

Дыбанина (Кайрова) Марианна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

25.02.1905

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Дыбанин Александр Осипович

Отец ребёнка: Дыбанин Осип

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Павлина Осиповна

Отец ребёнка: Дыбанин Осип

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
04.05.1880

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Дыбанин Осип

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
04.09.1886

Дочь: Богданова Леокадия

Отец ребёнка: Дыбанин Осип

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Дыбанин Осип

Смерть
25.02.1905
Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Похороны
Неизвестно
Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close