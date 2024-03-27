Болембах Владислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болембах Владислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1937

Дата смерти

?.06.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

1920 г.р.

Жена

Дети

1960 г.р.
1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1937

Отец: ?

Мать: Рахиль Иудовна

Рождение ребёнка
03.12.1960

Дочь: Марина Владиславовна

Мать ребёнка: Болембах Людмила

Рождение ребёнка
1963

Сын: Болембах Сергей

Мать ребёнка: Болембах Людмила

Рождение ребёнка
18.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болембах Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болембах Людмила

Смерть
?.06.1992
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