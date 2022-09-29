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Панченко Леонид Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панченко Роман

Мать: Панченко Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панченко Андрей Леонидович

Мать ребёнка: Панченко Вера Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панченко Юрий Леонидович

Мать ребёнка: Панченко Вера Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панченко Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: Панченко Вера Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панченко Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Панченко Вера Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панченко Галина Леонидовна

Мать ребёнка: Панченко Вера Константиновна

Рождение ребёнка
31.01.1956

Дочь: Панченко Екатерина Леонидовна

Мать ребёнка: Панченко Вера Константиновна

Смерть
Неизвестно

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