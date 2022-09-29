Панченко Леонид Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панченко Роман
Мать: Панченко Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панченко Андрей Леонидович
Мать ребёнка: Панченко Вера Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панченко Вера Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панченко Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: Панченко Вера Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панченко Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Панченко Вера Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панченко Галина Леонидовна
Мать ребёнка: Панченко Вера Константиновна
Рождение ребёнка
31.01.1956
Дочь: Панченко Екатерина Леонидовна
Мать ребёнка: Панченко Вера Константиновна
Смерть
Неизвестно