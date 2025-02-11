Иван Фомин
мужской, родился 1791, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1843, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Андрей Иванов1817 г.р.
Ефимия Иванова1828 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ефимия Иванова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1843
Место жительства
1850