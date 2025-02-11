Иван Фомин 1791 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Фомин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1791, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1843, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Андрей Иванов1817 г.р.
Ефимия Иванова1828 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ефимия Иванова

Мать ребёнка: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1843
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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