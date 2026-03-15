(Маточкина) Екатерина Андреевна
женский, родилась 15.11.1888, Русский Ноледур, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
умерла 25.08.1890, Русский Ноледур, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
ОтецМаточкин Андрей Иванович1854 г.р.
МатьМаточкина Наталья Григорьевна1853 г.р.
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Рождение
15.11.1888
Русский Ноледур, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Крещение
16.11.1888
Мари-Турек, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
25.08.1890
Русский Ноледур, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Похороны
26.08.1890
Мари-Турек, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл