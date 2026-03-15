(Маточкина) Екатерина Андреевна 15.11.1888 — найти родственников по фамилии на Familio

(Маточкина) Екатерина Андреевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 15.11.1888, Русский Ноледур, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

умерла 25.08.1890, Русский Ноледур, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Отец
Маточкин Андрей Иванович1854 г.р.
Мать
Маточкина Наталья Григорьевна1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1888

Отец: Маточкин Андрей Иванович

Мать: Маточкина Наталья Григорьевна

Русский Ноледур, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Крещение
16.11.1888
Мари-Турек, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
25.08.1890
Русский Ноледур, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Похороны
26.08.1890
Мари-Турек, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Мы используем куки для улучшения работы сайта.