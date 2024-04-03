Колганов Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колганов Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колганов Алексей Валентинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колганова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колганова Алина Васильевна

Мать ребёнка: Жена1

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена1

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