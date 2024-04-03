Колганов Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колганов Алексей Валентинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колганова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колганова Алина Васильевна
Мать ребёнка: Жена1
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жена1