Ирина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

10.10.1803 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1740 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Федот Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
До 1766

Дочь: Ирина Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
До 1770

Дочь: Елизавета Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Федор Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
До 1780

Дочь: Васса Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий

Смерть
10.10.1803 ст.
Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
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