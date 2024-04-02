Ирина Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти10.10.1803 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1757
Сын: Федот Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий
Рождение ребёнка
До 1766
Дочь: Ирина Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий
Рождение ребёнка
До 1770
Дочь: Елизавета Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий
Рождение ребёнка
1775 ст.
Сын: Федор Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий
Рождение ребёнка
До 1780
Дочь: Васса Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий
Смерть
10.10.1803 ст.