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Носков Митрофан Егорович

Место рождения

Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

04.06.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1803

Отец: Носков Егор Дмитриевич

Мать: Носкова (Носкова) Аграфена Васильевна

Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носков Иван Митрофанович

Мать ребёнка: (Гребнева) Анна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гребнева) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Носков Василий Митрофанович

Мать ребёнка: (Гребнева) Анна Тимофеевна

Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Щаннова (Носкова) Настасья Митрофановна

Мать ребёнка: (Гребнева) Анна Тимофеевна

Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

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