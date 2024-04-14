Носков Митрофан Егорович
Место рождения
Дата рождения04.06.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1803
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Гребнева) Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Сын: Носков Василий Митрофанович
Мать ребёнка: (Гребнева) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Щаннова (Носкова) Настасья Митрофановна
Мать ребёнка: (Гребнева) Анна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно