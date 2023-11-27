Евдокия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Ильич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Даниил Иванович
Отец ребёнка: Иван Ильич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Ильич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Илья Иванович
Отец ребёнка: Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Ильич
Смерть
Неизвестно