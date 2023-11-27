Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Ильич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Даниил Иванович

Отец ребёнка: Иван Ильич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Ильич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Илья Иванович

Отец ребёнка: Иван Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Ильич

Смерть
Неизвестно
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