Михеева Тамара Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева Тамара Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1979

Пол

Женский

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1979

Отец: Михеев Виталий Николаевич

Мать: Хорсова Валентина Егоровна

Рождение ребёнка
02.10.2000

Сын: Сон Егор Денисович

Отец ребёнка: Сон Денис Илларионович

Рождение ребёнка
24.08.2013

Дочь: Сон Прасковья Денисовна

Отец ребёнка: Сон Денис Илларионович

Рождение ребёнка
19.10.2016

Дочь: Сон Ульяна Денисовна

Отец ребёнка: Сон Денис Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сон Денис Илларионович

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