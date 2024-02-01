Михеева Тамара Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1979
Рождение ребёнка
02.10.2000
Сын: Сон Егор Денисович
Отец ребёнка: Сон Денис Илларионович
Рождение ребёнка
24.08.2013
Дочь: Сон Прасковья Денисовна
Отец ребёнка: Сон Денис Илларионович
Рождение ребёнка
19.10.2016
Дочь: Сон Ульяна Денисовна
Отец ребёнка: Сон Денис Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сон Денис Илларионович