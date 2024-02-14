Хисматуллин Гарифулла Идиятуллович
Место рожденияУфимская губерния, Стерлитамакский уезд, г.Стерлитамак
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиОколо 1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хисматуллина Хадища
Рождение ребёнка
1919
Сын: Хисматуллин Шарифулла Гарифуллович
Мать ребёнка: Хисматуллина Хадища
Рождение ребёнка
1924
Сын: Хисматуллин Анвар Гарифуллович
Мать ребёнка: Хисматуллина Хадища
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Хисматуллин Рашит Гарифуллович
Мать ребёнка: Хисматуллина Хадища
Рождение ребёнка
1932
Сын: Хисматуллин Абдулла Гарифуллович
Мать ребёнка: Хисматуллина Хадища
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: (Хисматуллина) Манавара Гарифулловна
Мать ребёнка: Хисматуллина Хадища
Смерть
Около 1958
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно