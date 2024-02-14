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Хисматуллин Гарифулла Идиятуллович

Место рождения

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, г.Стерлитамак

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Около 1958

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Хисматуллин Идиятулла Нигматуллович

Мать: Хисматуллины Гильмикамал Гизильбанат

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисматуллина Хадища

Рождение ребёнка
1919

Сын: Хисматуллин Шарифулла Гарифуллович

Мать ребёнка: Хисматуллина Хадища

Рождение ребёнка
1924

Сын: Хисматуллин Анвар Гарифуллович

Мать ребёнка: Хисматуллина Хадища

Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Хисматуллин Рашит Гарифуллович

Мать ребёнка: Хисматуллина Хадища

Рождение ребёнка
1932

Сын: Хисматуллин Абдулла Гарифуллович

Мать ребёнка: Хисматуллина Хадища

Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: (Хисматуллина) Манавара Гарифулловна

Мать ребёнка: Хисматуллина Хадища

Смерть
Около 1958
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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