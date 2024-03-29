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Козелев Алексей Ленотьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Пол

Мужской

Отец

1794 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Козелев Леонтий Евтеевич

Мать: Козелева Екатерина

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