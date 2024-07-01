Симеон Иванов
Место рождения
Дата рождения19.08.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1893 ст.
Отец: Атнюков Иван Антонов
Мать: Пераскева Борисова
Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянин Иван Антонов Атнюков и жена его Пераскева Борисова, оба православные Восприемники: той же деревни из чуваш крестьянин Михаил Феодоров и крестьянина Бориса... Показать все
Смерть
Неизвестно