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Симеон Иванов

Место рождения

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

19.08.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1893 ст.

Отец: Атнюков Иван Антонов

Мать: Пераскева Борисова

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянин Иван Антонов Атнюков и жена его Пераскева Борисова, оба православные Восприемники: той же деревни из чуваш крестьянин Михаил Феодоров и крестьянина Бориса... Показать все
Смерть
Неизвестно

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