Петрова Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1887 ст.
Сын: Петров Федот Ильич
Отец ребёнка: Петров Илья Иванович
Сасово, Веневский муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L966-9VLP?i=932&cat=748423 Ф. 93, о. 1, д. 1644 Рождения 1885-1887 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-89XS?i=986&cat=748423 В. 93-1/... Показать все