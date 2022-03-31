Молева Наталия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молева Наталия Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1962

Дата смерти

31.03.2022

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1962

Отец: Андреев Виктор Сергеевич

Мать: Андреева Тамара Моисеевна

Рождение ребёнка
06.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молев Геннадий Анатольевич

Рождение ребёнка
12.10.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молев Геннадий Анатольевич

Смерть
31.03.2022

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