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Рубан Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1946

Отец: Карпов Иван

Мать: Жартун Анастасия Ивановна

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