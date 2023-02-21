Попов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1894
Отец: Попов Василий Герасимович
Мать: Попова Марина Марковна
Крещение
30.03.1894
Христорождественская церковь, с. Нижнее Чуево
Крестные: крестьяне собственники Василий Евдокимович Попов и его жена Евдокия Ивановна Щукина; Евдокия Николаевна Попова. Священник Михаил Остроумов, дьякон Александр Орнатов, псаломщик Василий, Филип... Показать все
Смерть
Неизвестно