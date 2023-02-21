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Попов Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1894

Отец: Попов Василий Герасимович

Мать: Попова Марина Марковна

Крещение
30.03.1894
Христорождественская церковь, с. Нижнее Чуево
Крестные: крестьяне собственники Василий Евдокимович Попов и его жена Евдокия Ивановна Щукина; Евдокия Николаевна Попова. Священник Михаил Остроумов, дьякон Александр Орнатов, псаломщик Василий, Филип... Показать все
Смерть
Неизвестно
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