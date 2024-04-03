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Зверев Александр Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1956

Отец: Зверев Виталий Иванович

Мать: Швецова Агния Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1987

Дочь: Муха Оксана Александровна

Мать ребёнка: Муха Людмила Николаевна

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