Зверев Александр Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1956
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1956
Отец: Зверев Виталий Иванович
Мать: Швецова Агния Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1987
Дочь: Муха Оксана Александровна
Мать ребёнка: Муха Людмила Николаевна