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Кукобоевский Андрей Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Николай Иоаннов

Мать: Елизавета Игнатьева

Кукобоевский Андрей Николаевич (1806 — ?) Родился в семье священника села Кукобоя Пошехонского уезда Николая Иоанновича. С 1815 года обучался в Пошехонском приходском училище, а затем — в Вологодской ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Дмитриева

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кукобоевский Василий Андреев

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Рождение ребёнка
04.08.1842

Сын: Кукобоевский Николай Андреев

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Всехсвятская (Кукобоевский) Евгения Андреева

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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