Кукобоевский Андрей Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Николай Иоаннов
Мать: Елизавета Игнатьева
Кукобоевский Андрей Николаевич (1806 — ?) Родился в семье священника села Кукобоя Пошехонского уезда Николая Иоанновича. С 1815 года обучался в Пошехонском приходском училище, а затем — в Вологодской ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кукобоевский Василий Андреев
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
04.08.1842
Сын: Кукобоевский Николай Андреев
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Всехсвятская (Кукобоевский) Евгения Андреева
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Смерть
Неизвестно