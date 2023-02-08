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Попов Яким Семенов

Место рождения

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Попов Семён Афанасьев

Мать: Попова Марья Яковлева

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Попова) Татьяна Якимова

Мать ребёнка: Попова Матрона Иванова

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Попова) Лукерья Якимова

Мать ребёнка: Попова Матрона Иванова

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1816

Сын: Попов Алексей Якимов

Мать ребёнка: Попова Матрона Иванова

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1819

Сын: Попов Григорий

Мать ребёнка: Попова Матрона Иванова

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1826

Сын: Попов Евдоким

Мать ребёнка: Попова Матрона Иванова

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Попова) Авдотья

Мать ребёнка: Попова Матрона Иванова

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно

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