Попов Яким Семенов
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Попов Семён Афанасьев
Мать: Попова Марья Яковлева
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Попова) Татьяна Якимова
Мать ребёнка: Попова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Попова) Лукерья Якимова
Мать ребёнка: Попова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Попов Алексей Якимов
Мать ребёнка: Попова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Попов Григорий
Мать ребёнка: Попова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Попов Евдоким
Мать ребёнка: Попова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Попова) Авдотья
Мать ребёнка: Попова Матрона Иванова
Смерть
Неизвестно