Василий Диомидович
Место рождения
Дата рождения1854 ст.
Дата смертиПосле 1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.
Отец: Диомид Анисимович
Мать: Ксения Фиофилактовна
Восприемник
05.02.1876 ст.
Афанасьевская церковь 05.02.1876 Чермы Василий Константинович отец крестьянин Константин Иванович мать крестьянин Параскева Анисимовна крестьянин Василий Диомидович крестьянская девица Ефимия Антоно... Показать все
Восприемник
19.03.1877 ст.
Афанасьевская церковь 19.03.1877 Чермы Александра Константиновна Чермы отец крестьянин Константин Иванович Чермы мать жена Параскева Анисимовна Чермы крестьянин Василий Диомидович Чермы крестьян... Показать все
Восприемник
14.09.1880 ст.
Афанасьевская церковь 14.09.1880 Чермы Дмитрий Константинович Чермы отец крестьянин Константин Иванович Чермы мать жена Параскева Анисимовна Чермы крестьянин Василий Диомидович Чермы жена Евдокия Г... Показать все
Бракосочетание
24.01.1882 ст.
Афанасьевская церковь 24.01.1882 Чермы крестьянин Василий Диомидович Орла, Добручинской волости крестьянская дочь Агафья Савельевна по жениху Чермы крестьянин Василий Фомич по жениху Чермы крестья... Показать все
Поручитель
19.01.1886 ст.
Афанасьевская церковь 19.01.1886 Иванщины крестьянин Антип Антонович Чермы Марфа Диомидовна по жениху Иванщины крестьянин Иван Афанасьевич Богомолов по жениху Иванщины крестьянин Григорий Матфеевич ... Показать все
Поручитель
12.10.1886 ст.
Афанасьевская церковь 12.10.1886 Калихновщины запасной ефрейтор Федор Иванович Чермы крестьянская дочь Анна Ивановна по жениху Иванщины крестьянин Алексей Ипатович по жениху Чермы крестьянин Нико... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1888 ст.
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Агафия (Агапия) Савельевна
Афанасьевская церковь 13.04.1888 Чермы Александра Васильевна Чермы отец крестьянин Василий Диомидович Чермы мать жена Агафия Савельвна Чермы крестьянин Федор Антонович Чермы жена Марфа Диомидовна ... Показать все
Рождение ребёнка
17.03.1891 ст.
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Агафия (Агапия) Савельевна
Афанасьевская церковь 17.03.1891 Чермы Мария Васильевна Чермы отец крестьянин Василий Диомидович мать жена Агафия Савельевна крестьянин Федор Антонович солдатская дочь Надежда Дмитриевна https://www... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1894 ст.
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Агафия (Агапия) Савельевна
Афанасьевская церковь 01.01.1894 Чермы Иван Васильевич Чермы отец крестьянин Василий Диомидович Чермы мать крестьянин Агафья Саввина Иванщины запасной рядовой Тимофей Антонович Чермы жена Анаста... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1897 ст.
Дочь: Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Агафия (Агапия) Савельевна
Афанасьевская церковь Чермы 10.09.1897 Любовь Васильевна Чермы отец крестьянин Василий Диомидович Чермы мать жена Агапия Савельевна Иванщины крестьянин Тимофей Антонович Чермы жена Анастасия Дми... Показать все
Рождение ребёнка
16.11.1899 ст.
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Агафия (Агапия) Савельевна
Афанасьевская церковь 16.11.1899 Чермы Екатерина Васильевна Чермы крестьянин Василий Димомидович Чермы жена Агапия Саввина Иванщины запасной рядовой лейб-гвардии уланского полка из крестьян Тимоф... Показать все
Смерть
После 1894