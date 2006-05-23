Велина Вавренюк Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1936
Дата смерти23.05.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1936
Отец: Вавренюк Вавронский Валерко
Мать: Петрунелия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1959
Дочь: Головюк Зоя Андреевна
Отец ребёнка: Головюк Андрей Денисович
Рождение ребёнка
20.01.1964
Сын: Головюк Валерий Андреевич
Отец ребёнка: Головюк Андрей Денисович
Смерть
23.05.2006