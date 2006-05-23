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Велина Вавренюк Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1936

Дата смерти

23.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

VL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1936

Отец: Вавренюк Вавронский Валерко

Мать: Петрунелия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головюк Андрей Денисович

Рождение ребёнка
10.01.1959

Дочь: Головюк Зоя Андреевна

Отец ребёнка: Головюк Андрей Денисович

Рождение ребёнка
20.01.1964

Сын: Головюк Валерий Андреевич

Отец ребёнка: Головюк Андрей Денисович

Смерть
23.05.2006

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