(Fife) Elizabeth
Место рожденияNewcastle, Northumberland, England
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиМежду ?.04.1925 и ?.06.1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Mary Louise
Отец ребёнка: Crawshay George
Newcastle, Northumberland, England
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Florence
Отец ребёнка: Crawshay George
Newcastle Upon Tyne, Northumberland, England
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Место жительства
1851
46 Westgate Street, St John, Northumberland, England
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Crawshay George
Смерть
Между ?.04.1925 и ?.06.1925
Norwich, Norfolk, England