(Fife) Elizabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Fife) Elizabeth

Место рождения

Newcastle, Northumberland, England

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Между ?.04.1925 и ?.06.1925

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Около 1849 г.р.
1849 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Newcastle, Northumberland, England
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Mary Louise

Отец ребёнка: Crawshay George

Newcastle, Northumberland, England
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Florence

Отец ребёнка: Crawshay George

Newcastle Upon Tyne, Northumberland, England
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Место жительства
1851
46 Westgate Street, St John, Northumberland, England
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Crawshay George

Смерть
Между ?.04.1925 и ?.06.1925
Norwich, Norfolk, England
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