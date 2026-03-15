Туева Пелагея Терентьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Туева Пелагея Терентьевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Туев Орест ТимофеевичНеизвестно г.р.
Дети
Туев Алексей Орестович07.03.1869 г.р.
(Туева) Евфимия Орестовна11.09.1879 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туев Орест Тимофеевич

Рождение ребёнка
07.03.1869

Сын: Туев Алексей Орестович

Отец ребёнка: Туев Орест Тимофеевич

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
11.09.1879 ст.

Дочь: (Туева) Евфимия Орестовна

Отец ребёнка: Туев Орест Тимофеевич

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1881

Сын: Туев Петр Орестович

Отец ребёнка: Туев Орест Тимофеевич

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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