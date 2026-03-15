Туева Пелагея Терентьевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Туев Орест ТимофеевичНеизвестно г.р.
Дети
Туев Алексей Орестович07.03.1869 г.р.
(Туева) Евфимия Орестовна11.09.1879 ст. г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1869
Отец ребёнка: Туев Орест Тимофеевич
Рождение ребёнка
11.09.1879 ст.
Дочь: (Туева) Евфимия Орестовна
Отец ребёнка: Туев Орест Тимофеевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Туев Петр Орестович
Отец ребёнка: Туев Орест Тимофеевич
Смерть
Неизвестно