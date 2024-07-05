Проценко Аникий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти22.08.1949
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Проценко Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1926
Дочь: Панфилова (Проценко) Надежда Анникеевна
Мать ребёнка: Проценко (Обнорская) Полина Васильевна
Рождение ребёнка
23.11.1937
Дочь: Проценко Вера Анникеевна
Мать ребёнка: Проценко (Обнорская) Полина Васильевна
Смерть
22.08.1949
Фрунзенское Р/Б ЗАГС