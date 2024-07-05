Проценко Аникий Григорьевич 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПроценко Аникий Григорьевич

Проценко Аникий Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

22.08.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Проценко Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1926

Дочь: Панфилова (Проценко) Надежда Анникеевна

Мать ребёнка: Проценко (Обнорская) Полина Васильевна

Рождение ребёнка
23.11.1937

Дочь: Проценко Вера Анникеевна

Мать ребёнка: Проценко (Обнорская) Полина Васильевна

Смерть
22.08.1949
Фрунзенское Р/Б ЗАГС

Мы используем куки для улучшения работы сайта.