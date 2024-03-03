Агафонова (Беззаботина) Серафима Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1922
Дата смерти14.06.1979
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.08.47
Сын: Агафонов Валентин Иванович
Рождение
10.08.1922
Рождение ребёнка
29.12.1948
Дочь: Агафонова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Агафонов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агафонов Валентин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гималова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Агафонов Иван Васильевич
Смерть
14.06.1979