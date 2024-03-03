Агафонова (Беззаботина) Серафима Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова (Беззаботина) Серафима Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1922

Дата смерти

14.06.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.08.47

Сын: Агафонов Валентин Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение
10.08.1922

Отец: Беззаботин Василий Филиппович

Мать: Беззаботина Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
29.12.1948

Дочь: Агафонова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Агафонов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агафонов Валентин Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафонов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гималова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Агафонов Иван Васильевич

Смерть
14.06.1979
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