Афанасий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков Афанасьев

Мать ребёнка: Парасковья Яковлева

Смагино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савелий Афанасьев

Мать ребёнка: Парасковья Яковлева

Смагино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епифан Афанасьев

Мать ребёнка: Парасковья Яковлева

Оренбургская губерния, Российская империя
Крещение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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