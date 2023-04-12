Афанасий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков Афанасьев
Мать ребёнка: Парасковья Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савелий Афанасьев
Мать ребёнка: Парасковья Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епифан Афанасьев
Мать ребёнка: Парасковья Яковлева
Оренбургская губерния, Российская империя
Крещение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно