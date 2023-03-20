Яковлев Федор Около 1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Яковлев Федор

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился Около 1870

умер Неизвестно

Отец
Семенов ЯковНеизвестно г.р.
Супруги
Вяриева (Филиппова) НатальяОколо 1883 г.р.
Дети
Жеребцова (Вяриева) Ирина Федоровна14.04.1905 г.р.
Семенов Тимофей06.06.1909 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Семенов Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1904

Жена: Вяриева (Филиппова) Наталья

Рождение ребёнка
14.04.1905

Дочь: Жеребцова (Вяриева) Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Вяриева (Филиппова) Наталья

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
06.06.1909

Сын: Семенов Тимофей

Мать ребёнка: Вяриева (Филиппова) Наталья

Рождение ребёнка
24.01.1911

Сын: Семенов Григорий

Мать ребёнка: Вяриева (Филиппова) Наталья

Рождение ребёнка
01.12.1915

Дочь: Семенова (Семенова) Анна

Мать ребёнка: Вяриева (Филиппова) Наталья

Смерть
Неизвестно

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