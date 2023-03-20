Яковлев Федор
мужской, родился Около 1870
умер Неизвестно
ОтецСеменов ЯковНеизвестно г.р.
Супруги
Вяриева (Филиппова) НатальяОколо 1883 г.р.
Дети
Жеребцова (Вяриева) Ирина Федоровна14.04.1905 г.р.
Семенов Тимофей06.06.1909 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Семенов Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1904
Рождение ребёнка
14.04.1905
Дочь: Жеребцова (Вяриева) Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Вяриева (Филиппова) Наталья
Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
06.06.1909
Сын: Семенов Тимофей
Мать ребёнка: Вяриева (Филиппова) Наталья
Рождение ребёнка
24.01.1911
Сын: Семенов Григорий
Мать ребёнка: Вяриева (Филиппова) Наталья
Рождение ребёнка
01.12.1915
Дочь: Семенова (Семенова) Анна
Мать ребёнка: Вяриева (Филиппова) Наталья
Смерть
Неизвестно