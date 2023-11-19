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Грибков Спиридон Лазарев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грибков Лазарь Гаврилов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибкова Анна Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибков Михаил Спиридонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Грибков Василий Спиридонов

Мать ребёнка: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.04.1889 ст.

Сын: Грибков Георгий Спридонов

Мать ребёнка: Грибкова Анна Никитина

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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