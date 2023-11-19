Грибков Спиридон Лазарев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грибков Лазарь Гаврилов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грибкова Анна Никитина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грибков Михаил Спиридонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Грибков Василий Спиридонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1889 ст.
Сын: Грибков Георгий Спридонов
Мать ребёнка: Грибкова Анна Никитина
Смерть
Неизвестно