Савелова Агриппина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелова Агриппина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савелов Иван Федорович

Рождение ребёнка
30.06.1843

Дочь: Савелова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Савелов Иван Федорович

Аферово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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