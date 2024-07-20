Савелова Агриппина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1843
Дочь: Савелова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Савелов Иван Федорович
Аферово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно