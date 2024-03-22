Абрамов Юстин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамов Василий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.11.1889
Сын: Абрамов Григорий
Мать ребёнка: Абрамова Матрена
Рождение ребёнка
22.06.1892
Сын: Абрамов Иоанн
Мать ребёнка: Абрамова Матрена
Рождение ребёнка
24.08.1895
Дочь: Абрамова Наталья
Мать ребёнка: Абрамова Матрена
Рождение ребёнка
26.04.1898
Дочь: Абрамова Мавра
Мать ребёнка: Абрамова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Михайловна
Смерть
Неизвестно