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Абрамов Юстин

Место рождения

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Василий

Мать: скрыто настройками приватности

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.11.1889

Сын: Абрамов Григорий

Мать ребёнка: Абрамова Матрена

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.06.1892

Сын: Абрамов Иоанн

Мать ребёнка: Абрамова Матрена

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.08.1895

Дочь: Абрамова Наталья

Мать ребёнка: Абрамова Матрена

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.04.1898

Дочь: Абрамова Мавра

Мать ребёнка: Абрамова Матрена

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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