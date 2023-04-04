дочь Никитина (дочь Никитина) Авдосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Дочь Матвея Федосья
Отец ребёнка: Сын Калины Матвей
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Дочь Матвея Авдотья
Отец ребёнка: Сын Калины Матвей
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Дочь Матвея Матрена
Отец ребёнка: Сын Калины Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сын Матвея Дементий
Отец ребёнка: Сын Калины Матвей
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сын Калины Матвей
Смерть
Неизвестно