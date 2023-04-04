дочь Никитина (дочь Никитина) Авдосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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дочь Никитина (дочь Никитина) Авдосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Дочь Матвея Федосья

Отец ребёнка: Сын Калины Матвей

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Дочь Матвея Авдотья

Отец ребёнка: Сын Калины Матвей

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Дочь Матвея Матрена

Отец ребёнка: Сын Калины Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сын Матвея Дементий

Отец ребёнка: Сын Калины Матвей

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сын Калины Матвей

Смерть
Неизвестно
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