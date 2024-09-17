Александрова (Прохорова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прохоров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Александров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Александров Иван
Место жительства
Неизвестно
Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александров Иван
Смерть
Неизвестно