Александрова (Прохорова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Прохорова) Александра Ивановна

Место рождения

Боярово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прохоров Иван

Мать: не указана

Боярово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Александров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александров Иван

Место жительства
Неизвестно
Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Иван

Смерть
Неизвестно

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