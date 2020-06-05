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Никитина София Алексеевна
Никитина София Алексеевна
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Древо
Место рождения
Большой Камень
, Большой Камень, Приморский край
Дата рождения
05.06.2020
Пол
Женский
Отец
Никитин Алексей Анатольевич
1985 г.р.
Мать
Никитина (Березкина) Нина Владимировна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.2020
Отец:
Никитин Алексей Анатольевич
Мать:
Никитина Нина Владимировна
Большой Камень
, Большой Камень, Приморский край
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