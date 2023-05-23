Семенов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиМежду 1813 и 1820
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова (Дмитриева) Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова (Дмитриева) Наталья
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Измайлов Семен Васильевич
Мать ребёнка: Семенова (Дмитриева) Наталья
Смерть
Между 1813 и 1820