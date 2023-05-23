Семенов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Между 1813 и 1820

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1784 г.р.
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Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова (Дмитриева) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова (Дмитриева) Наталья

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Измайлов Семен Васильевич

Мать ребёнка: Семенова (Дмитриева) Наталья

Смерть
Между 1813 и 1820

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