- Алексей (Димитриевич) Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876 ст.
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аккуратов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: - Наталья Емельяновна
Бракосочетание
05.11.1897 ст.
Жена: - Наталья Емельяновна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.11.1904 ст.
Дочь: (Аккуратова) Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: - Наталья Емельяновна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.247-248 (Рождение №-81ж)
Рождение ребёнка
06.07.1906 ст.
Дочь: (Аккуратова) Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: - Наталья Емельяновна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.95-96 (Рождение №-59ж)
Смерть
После 1918