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- Алексей (Димитриевич) Дмитриевич

Место рождения

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1876 ст.

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аккуратов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: - Наталья Емельяновна

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
05.11.1897 ст.

Жена: - Наталья Емельяновна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.11.1904 ст.

Дочь: (Аккуратова) Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: - Наталья Емельяновна

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.247-248 (Рождение №-81ж)
Рождение ребёнка
06.07.1906 ст.

Дочь: (Аккуратова) Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: - Наталья Емельяновна

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.95-96 (Рождение №-59ж)
Смерть
После 1918

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