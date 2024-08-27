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Косевских Акилина Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косевских Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
14.09.1827 ст.

Дочь: Косевских Надежда Никифоровна

Отец ребёнка: Косевских Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
01.12.1831 ст.

Дочь: Косевских Варвара Никифоровна

Отец ребёнка: Косевских Никифор Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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