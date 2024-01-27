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Maidment Frederick George (Fred)

Место рождения

Golden Grove, South Australia

Дата рождения

23.10.1910

Дата смерти

28.02.1980

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1910

Отец: Maidment Frank Wellington

Мать: Maidment Amy Amelia Marion

Golden Grove, South Australia
South Australian Births 1907 - 1928. Book : 852 Page : 470 District :Hig.
Работа или профессия
Неизвестно
Truck Driver.
Смерть
28.02.1980
Woodville, South Australia
Похороны
?.03.1980
Enfield, South Australia, Australia
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