Maidment Frederick George (Fred)
Место рожденияGolden Grove, South Australia
Дата рождения23.10.1910
Дата смерти28.02.1980
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1910
Golden Grove, South Australia
South Australian Births 1907 - 1928. Book : 852 Page : 470 District :Hig.
Работа или профессия
Неизвестно
Truck Driver.
Смерть
28.02.1980
Woodville, South Australia
Похороны
?.03.1980
Enfield, South Australia, Australia